Internacional

Real Madrid goleia Valencia (4-0) e se mantém isolado na liderança do Espanhol

01/11/2025 20:18

O Real Madrid se manteve firme na liderança do Campeonato Espanhol ao golear o Valencia por 4 a 0 neste sábado, no Santiago Bernabéu, conseguindo sua sexta vitória seguida desde que foi derrotado pelo Atlético de Madrid (5 a 2) no final de setembro.

Sem grandes dificuldades, o time merengue mostrou sua força no primeiro tempo marcando três gols, que poderiam ter sido quatro se Vinícius Júnior não tivesse desperdiçado um pênalti (42'), defendido pelo goleiro Julen Agirrezabala.

O astro francês Kylian Mbappé fez os dois primeiros do Real Madrid (19' de pênalti e 31'), que chegou ao terceiro pelos pés de Jude Bellingham (44'). 

Na reta final, Álvaro Carreras (82') fechou a goleada com um belo chute cruzado de perna esquerda.

"Começamos de forma dinâmica, com ótima movimentação e abrimos o placar. Poderíamos ter marcado mais, mas, no geral, foi uma atuação completa", declarou o técnico Xabi Alonso na entrevista coletiva pós-jogo.

"Hoje muitas coisas correram bem, mas não queremos relaxar. Queremos encarar cada jogo com a preparação mental necessária", acrescentou o treinador.

Com a vitória, o Real Madrid se mantém isolado na liderança com 30 pontos, sete a mais que o Villarreal, que mais cedo também conseguiu uma goleada por 4 a 0, sobre o Rayo Vallecano (9º).

Essa vantagem pode cair para cinco pontos caso o Barcelona (3º) vença o Elche (8º) no domingo, no Estádio Olímpico de Montjuic.

Em outro jogo disputado neste sábado, o Atlético de Madrid (4º) continuou sua ascensão no campeonato ao vencer o Sevilla (11º) por 3 a 0 no estádio Metropolitano.

Por sua vez, a Real Sociedad (13ª) derrotou o Athletic Bilbao (10º) em Anoeta por 3 a 2.

-- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Getafe - Girona                     2 - 1

  

   - Sábado:

   Villarreal - Rayo Vallecano         4 - 0

   Atlético de Madrid - Sevilla        3 - 0

   Real Sociedad - Athletic Bilbao     3 - 2

   Real Madrid - Valencia              4 - 0

  

   - Domingo:

   (10h00) Levante - Celta Vigo               

   (12h15) Alavés - Espanyol                  

   (14h30) Barcelona - Elche                  

   (17h00) Betis - Mallorca                   

  

   - Segunda-feira:

   (17h00) Real Oviedo - Osasuna              

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Real Madrid             30  11  10   0   1  26  10  16

    2. Villarreal              23  11   7   2   2  22  10  12

    3. Barcelona               22  10   7   1   2  25  12  13

    4. Atlético de Madrid      22  11   6   4   1  21  10  11

    5. Espanyol                18  10   5   3   2  14  11   3

    6. Getafe                  17  11   5   2   4  12  13  -1

    7. Betis                   16  10   4   4   2  15  12   3

    8. Elche                   14  10   3   5   2  11  10   1

    9. Rayo Vallecano          14  11   4   2   5  12  14  -2

   10. Athletic Bilbao         14  11   4   2   5  11  13  -2

   11. Sevilla                 13  11   4   1   6  17  19  -2

   12. Alavés                  12  10   3   3   4   9   9   0

   13. Real Sociedad           12  11   3   3   5  13  16  -3

   14. Celta Vigo              10  10   1   7   2  11  13  -2

   15. Osasuna                 10  10   3   1   6   9  12  -3

   16. Levante                  9  10   2   3   5  14  18  -4

   17. Mallorca                 9  10   2   3   5  11  15  -4

   18. Valencia                 9  11   2   3   6  10  20 -10

   19. Real Oviedo              7  10   2   1   7   7  19 -12

   20. Girona                   7  11   1   4   6  10  24 -14

