Real Madrid goleia Valencia (4-0) e se mantém isolado na liderança do Espanhol
O Real Madrid se manteve firme na liderança do Campeonato Espanhol ao golear o Valencia por 4 a 0 neste sábado, no Santiago Bernabéu, conseguindo sua sexta vitória seguida desde que foi derrotado pelo Atlético de Madrid (5 a 2) no final de setembro.
Sem grandes dificuldades, o time merengue mostrou sua força no primeiro tempo marcando três gols, que poderiam ter sido quatro se Vinícius Júnior não tivesse desperdiçado um pênalti (42'), defendido pelo goleiro Julen Agirrezabala.
O astro francês Kylian Mbappé fez os dois primeiros do Real Madrid (19' de pênalti e 31'), que chegou ao terceiro pelos pés de Jude Bellingham (44').
Na reta final, Álvaro Carreras (82') fechou a goleada com um belo chute cruzado de perna esquerda.
"Começamos de forma dinâmica, com ótima movimentação e abrimos o placar. Poderíamos ter marcado mais, mas, no geral, foi uma atuação completa", declarou o técnico Xabi Alonso na entrevista coletiva pós-jogo.
"Hoje muitas coisas correram bem, mas não queremos relaxar. Queremos encarar cada jogo com a preparação mental necessária", acrescentou o treinador.
Com a vitória, o Real Madrid se mantém isolado na liderança com 30 pontos, sete a mais que o Villarreal, que mais cedo também conseguiu uma goleada por 4 a 0, sobre o Rayo Vallecano (9º).
Essa vantagem pode cair para cinco pontos caso o Barcelona (3º) vença o Elche (8º) no domingo, no Estádio Olímpico de Montjuic.
Em outro jogo disputado neste sábado, o Atlético de Madrid (4º) continuou sua ascensão no campeonato ao vencer o Sevilla (11º) por 3 a 0 no estádio Metropolitano.
Por sua vez, a Real Sociedad (13ª) derrotou o Athletic Bilbao (10º) em Anoeta por 3 a 2.
-- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Getafe - Girona 2 - 1
- Sábado:
Villarreal - Rayo Vallecano 4 - 0
Atlético de Madrid - Sevilla 3 - 0
Real Sociedad - Athletic Bilbao 3 - 2
Real Madrid - Valencia 4 - 0
- Domingo:
(10h00) Levante - Celta Vigo
(12h15) Alavés - Espanyol
(14h30) Barcelona - Elche
(17h00) Betis - Mallorca
- Segunda-feira:
(17h00) Real Oviedo - Osasuna
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Real Madrid 30 11 10 0 1 26 10 16
2. Villarreal 23 11 7 2 2 22 10 12
3. Barcelona 22 10 7 1 2 25 12 13
4. Atlético de Madrid 22 11 6 4 1 21 10 11
5. Espanyol 18 10 5 3 2 14 11 3
6. Getafe 17 11 5 2 4 12 13 -1
7. Betis 16 10 4 4 2 15 12 3
8. Elche 14 10 3 5 2 11 10 1
9. Rayo Vallecano 14 11 4 2 5 12 14 -2
10. Athletic Bilbao 14 11 4 2 5 11 13 -2
11. Sevilla 13 11 4 1 6 17 19 -2
12. Alavés 12 10 3 3 4 9 9 0
13. Real Sociedad 12 11 3 3 5 13 16 -3
14. Celta Vigo 10 10 1 7 2 11 13 -2
15. Osasuna 10 10 3 1 6 9 12 -3
16. Levante 9 10 2 3 5 14 18 -4
17. Mallorca 9 10 2 3 5 11 15 -4
18. Valencia 9 11 2 3 6 10 20 -10
19. Real Oviedo 7 10 2 1 7 7 19 -12
20. Girona 7 11 1 4 6 10 24 -14
