Argentina prende três brasileiros suspeitos de integrar facção criminosa
Os homens moram em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Eles teriam entrado ilegalmente no território argentino
Três brasileiros foram presos na província argentina Misiones na sexta-feira (31/10). Segundo a polícia local, os homens são naturais do Rio de Janeiro e teriam entrado ilegalmente no território da Argentina. As autoridades apuram se eles estão ligados a uma "facção narcocriminal".
Dois dos homens têm antecedentes por tráfico de drogas no Brasil, e o terceiro, por ferimentos, o que motivou a ativação imediata dos protocolos de cooperação internacional para determinar se há mandados de prisão ou captura internacional contra eles.
Os homens 25, 23 e 35 anos moram em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. No momento da abordagem policial, eles não estavam com documentação migratória válida nem puderam justificar a presença deles na localidade.
A Polícia de Missões, por meio da equipe de inteligência de fronteira, mantém comunicação direta com as policiais militares e civis do Brasil para verificar se os detidos registram pedidos judiciais ou alertas internacionais.
"Até que seja recebida a informação oficial do país vizinho, os três homens permanecerão detidos sob um rigoroso dispositivo de segurança à disposição da autoridade judiciária", disse a polícia.
Cabe destacar que, dias após as forças de segurança do Rio de Janeiro deflagrarem a Operação Contenção nos complexos da Penha e do Alemão contra o Comando Vermelho, os governos da Argentina e do Paraguai decidiram reforçar o patrulhamento nas fronteiras com o Brasil. A operação prendeu mais de 100 pessoas e outras 121, entre elas quatro policiais, foram mortos.