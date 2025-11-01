Assine
Internacional

Vários feridos e dois detidos por ataque com arma branca em trem na Inglaterra

AFP
AFP
Repórter
01/11/2025 18:55

A polícia britânica anunciou que um ataque com arma branca a bordo de um trem, neste sábado (1º), na região de Cambridge, no leste da Inglaterra, deixou vários feridos, e informou que duas pessoas foram presas.

"Neste momento estamos respondendo a um incidente em um trem com destino a Huntingdon, no qual várias pessoas foram esfaqueadas", declarou a polícia britânica de transportes no X, acrescentando que "duas pessoas foram detidas".

