Napoli tropeça com Como no Italiano e fica com liderança ameaçada

O Napoli, líder do Campeonato Italiano, não passou de um empate com o Como em 0 a 0 neste sábado, no estádio Diego Maradona, em duelo pela 10ª rodada.

Com este tropeço em casa, o time napolitano, que soma 22 pontos na tabela, poderá ser ultrapassado pela Roma (2ª, 21 pontos), que no domingo visita o Milan (4º, 18 pontos) em San Siro.

O Napoli vinha de duas vitórias no campeonato, contra Inter de Milão (3 a 1) e Lecce (1 a 0), mas sem o meio-campista belga Kevin De Bruyne, que ficará afastado por pelo menos três meses devido a uma lesão, não conseguiu vencer a terceira seguida.

O time do técnico Antonio Conte poderia inclusive ter saído com um resultado pior se não fosse o goleiro Vanja Milinkovic-Savic, que no primeiro tempo defendeu um pênalti cobrado pelo atacante espanhol Álvaro Morata (26').

Por sua vez, o Como se mantém na quinta colocação, à espera dos demais resultados da rodada, e emenda o oitavo jogo consecutivo sem derrota.

Ainda neste sábado, a Juventus (7ª, 15 pontos) visita a Cremonese (9ª) em seu primeiro jogo sob o comando do técnico Luciano Spalletti, anunciado na última quinta-feira como substituto de Igor Tudor.

-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Udinese - Atalanta 1 - 0

Napoli - Como 0 - 0

(16h45) Cremonese - Juventus

- Domingo:

(08h30) Hellas Verona - Inter

(11h00) Torino - Pisa

Fiorentina - Lecce

(14h00) Parma - Bologna

(16h45) Milan - Roma

- Segunda-feira:

(14h30) Sassuolo - Genoa

(16h45) Lazio - Cagliari

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 22 10 7 1 2 16 8 8

2. Roma 21 9 7 0 2 10 4 6

3. Inter 18 9 6 0 3 22 11 11

4. Milan 18 9 5 3 1 14 7 7

5. Como 17 10 4 5 1 12 6 6

6. Bologna 15 9 4 3 2 13 7 6

7. Juventus 15 9 4 3 2 12 9 3

8. Udinese 15 10 4 3 3 12 15 -3

9. Cremonese 14 9 3 5 1 11 10 1

10. Sassuolo 13 9 4 1 4 10 10 0

11. Atalanta 13 10 2 7 1 13 8 5

12. Lazio 12 9 3 3 3 11 7 4

13. Torino 12 9 3 3 3 8 14 -6

14. Cagliari 9 9 2 3 4 9 12 -3

15. Parma 7 9 1 4 4 4 9 -5

16. Lecce 6 9 1 3 5 7 14 -7

17. Pisa 5 9 0 5 4 5 12 -7

18. Hellas Verona 5 9 0 5 4 5 14 -9

19. Fiorentina 4 9 0 4 5 7 15 -8

20. Genoa 3 9 0 3 6 4 13 -9

