PSG vence Nice com gol nos acréscimos e mantém liderança do Francês

01/11/2025 16:19

O português Gonçalo Ramos deu a vitória ao Paris Saint-Germain sobre o Nice por 1 a 0 com um gol nos acréscimos neste sábado, na abertura da 11ª rodada do Campeonato Francês, resultado que garante a manutenção da liderança para o time parisiense.

Jogando em casa, o PSG dominou a posse de bola, mas os visitantes se fecharam na defesa e quase conseguiram segurar o empate até o apito final, mas Ramos garantiu os três pontos par a equipe da capital no apagar das luzes (90'+4) no Parque dos Príncipes.

"Todos os jogos são importantes e queremos vencer todos. É muito difícil jogar no Campeonato Francês porque na Liga dos Campeões os adversários jogam te encarando de igual para igual, mas no Francês isso acontece menos, eles recuam bastante. É uma grande vitória", disse o autor do gol da partida.

Com o resultado, o PSG, que na próxima terça-feira visitará o Bayern de Munique pela Champions, abre provisoriamente quatro pontos de vantagem sobre o Monaco (2º) e cinco sobre o Olympique de Marselha (3º), que ainda neste sábado enfrentam Paris FC (12º) e Auxerre (17º), respectivamente.

-- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sábado:

   PSG - Nice                          1 - 0

   (15h00) Monaco - Paris FC                  

   (17h05) Auxerre - Olympique de Marselha    

  

   - Domingo:

   (11h00) Rennes - Strasbourg                

   (13h15) Nantes - Metz                      

           Toulouse - Le Havre                

           Lens - Lorient                     

           Lille - Angers                     

   (16h45) Brest - Lyon                       

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                     24  11   7   3   1  21   9  12

    2. Monaco                  20  10   6   2   2  23  16   7

    3. Olympique de Marselha   19  10   6   1   3  24  11  13

    4. Strasbourg              19  10   6   1   3  21  12   9

    5. Lyon                    19  10   6   1   3  16  12   4

    6. Lens                    19  10   6   1   3  14  10   4

    7. Lille                   17  10   5   2   3  22  13   9

    8. Nice                    17  11   5   2   4  16  16   0

    9. Toulouse                14  10   4   2   4  17  15   2

   10. Rennes                  12  10   2   6   2  14  16  -2

   11. Le Havre                12  10   3   3   4  12  16  -4

   12. Paris FC                11  10   3   2   5  17  20  -3

   13. Angers                  10  10   2   4   4   8  14  -6

   14. Brest                    9  10   2   3   5  14  18  -4

   15. Nantes                   9  10   2   3   5  10  15  -5

   16. Lorient                  9  10   2   3   5  13  22  -9

   17. Auxerre                  7  10   2   1   7   7  16  -9

   18. Metz                     5  10   1   2   7   8  26 -18

