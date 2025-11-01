PSG vence Nice com gol nos acréscimos e mantém liderança do Francês
O português Gonçalo Ramos deu a vitória ao Paris Saint-Germain sobre o Nice por 1 a 0 com um gol nos acréscimos neste sábado, na abertura da 11ª rodada do Campeonato Francês, resultado que garante a manutenção da liderança para o time parisiense.
Jogando em casa, o PSG dominou a posse de bola, mas os visitantes se fecharam na defesa e quase conseguiram segurar o empate até o apito final, mas Ramos garantiu os três pontos par a equipe da capital no apagar das luzes (90'+4) no Parque dos Príncipes.
"Todos os jogos são importantes e queremos vencer todos. É muito difícil jogar no Campeonato Francês porque na Liga dos Campeões os adversários jogam te encarando de igual para igual, mas no Francês isso acontece menos, eles recuam bastante. É uma grande vitória", disse o autor do gol da partida.
Com o resultado, o PSG, que na próxima terça-feira visitará o Bayern de Munique pela Champions, abre provisoriamente quatro pontos de vantagem sobre o Monaco (2º) e cinco sobre o Olympique de Marselha (3º), que ainda neste sábado enfrentam Paris FC (12º) e Auxerre (17º), respectivamente.
-- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:
- Sábado:
PSG - Nice 1 - 0
(15h00) Monaco - Paris FC
(17h05) Auxerre - Olympique de Marselha
- Domingo:
(11h00) Rennes - Strasbourg
(13h15) Nantes - Metz
Toulouse - Le Havre
Lens - Lorient
Lille - Angers
(16h45) Brest - Lyon
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. PSG 24 11 7 3 1 21 9 12
2. Monaco 20 10 6 2 2 23 16 7
3. Olympique de Marselha 19 10 6 1 3 24 11 13
4. Strasbourg 19 10 6 1 3 21 12 9
5. Lyon 19 10 6 1 3 16 12 4
6. Lens 19 10 6 1 3 14 10 4
7. Lille 17 10 5 2 3 22 13 9
8. Nice 17 11 5 2 4 16 16 0
9. Toulouse 14 10 4 2 4 17 15 2
10. Rennes 12 10 2 6 2 14 16 -2
11. Le Havre 12 10 3 3 4 12 16 -4
12. Paris FC 11 10 3 2 5 17 20 -3
13. Angers 10 10 2 4 4 8 14 -6
14. Brest 9 10 2 3 5 14 18 -4
15. Nantes 9 10 2 3 5 10 15 -5
16. Lorient 9 10 2 3 5 13 22 -9
17. Auxerre 7 10 2 1 7 7 16 -9
18. Metz 5 10 1 2 7 8 26 -18
