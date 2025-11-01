Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Presidente da Guiana qualifica de terrorismo explosão provocada por venezuelano

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/11/2025 16:07

compartilhe

SIGA

O presidente da Guiana, Irfaan Ali, qualificou como "terrorismo", neste sábado (1º), a explosão em um posto de combustíveis em Georgetown na semana passada, pela qual um venezuelano membro de um grupo criminoso é acusado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Venezuela e Guiana mantêm relações tensas na última década devido à histórica disputa territorial do Essequibo, uma área de mais de 160.000 km2 entre os dois países, administrada pelo governo guianense, onde foram descobertas importantes jazidas de petróleo.

"Este atentado cumpre com todas as caraterísticas de terrorismo", assinalou o presidente. "Foi uma tentativa de semear o medo e o caos, de criar tensão", detalhou Ali, durante uma cerimônia religiosa por ocasião do 60º aniversário das forças armadas do país. 

As investigações apontam para um venezuelano membro de um grupo criminoso, que entrou na Guiana no mesmo dia vindo de seu país com explosivos e detonou uma bomba perto do posto de combustível, o que provocou a morte de uma menina de seis anos e deixou quatro feridos que estavam em um veículo perto do local.

Cinco venezuelanos e quatro guianenses foram detidos durante as investigações. A motivação do crime ainda não foi determinada. 

"Vamos aprofundar e ampliar [as investigações] para chegar ao fundo deste assunto", assegurou Ali, destacando que sua administração não discrimina os migrantes venezuelanos que fugiram da crise política e econômica em seu país. "Não devemos permitir, nem justificar que a indignação nos leve pelo caminho dos preconceitos ou da discriminação", acrescentou. 

A imigração venezuelana costuma ser responsabilizada pelo aumento da criminalidade nos países que a acolhem, especialmente pela atividade da temida quadrilha Tren de Aragua, que tem aproveitado a diáspora para extorquir os migrantes e expandir suas atividades na América Latina.

dc-pgf/bc/dg/mvv/ic

Tópicos relacionados:

crime diplomacia governo guiana migracao venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay