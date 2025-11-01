Operação policial mais letal do Brasil apreende R$ 12,8 milhões em armas

Durante a recente megaoperação policial contra o narcotráfico na zona norte do Rio de Janeiro, a mais letal da história do Brasil, as autoridades confiscaram armas com valor estimado em R$ 12,8 milhões, incluindo fuzis de outros países, anunciou o governo do estado neste sábado (1º).

Ao menos 117 supostos criminosos e quatro policiais morreram na denominada 'Operação Contenção', realizada na última terça-feira nos complexos de favelas do Alemão e da Penha contra o Comando Vermelho, uma das principais facções criminosas do país.

O governo estadual anunciou "uma das maiores apreensões de armas de guerra já registradas em um único dia", com 120 armas, incluindo 93 fuzis, avaliadas em 12,8 milhões de reais.

Além disso, foram encontrados munições, explosivos, drogas e equipamento militar.

Segundo as autoridades, parte do armamento provém de outros países, como Venezuela, Argentina, Peru, Bélgica, Rússia e Alemanha, e inclui modelos usados em zonas de conflito, como AK-47 e FAL.

Alguns fuzis apreendidos são de forças armadas de vários países.

"Estamos diante de um arsenal típico de cenário de guerra", disse o secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Curi, citado em um comunicado oficial.

Curi destacou que agora serão investigadas as rotas usadas pelo crime organizado para trazer as armas para o Rio de Janeiro.

A megaoperação, realizada às vésperas da Conferência Climática da ONU, a COP30, em Belém do Pará, gerou críticas de moradores das favelas do Rio e organismos de defesa de direitos humanos por sua linha-dura.

No entanto, pesquisas publicadas nos últimos dias mostram que a maioria dos entrevistados aprova a operação, qualificada como "um sucesso" contra o "narcoterrorismo" pelo governador Cláudio Castro (PL).

Acusado por setores conservadores de ser leniente no tema da segurança pública, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, na sexta-feira, ter apresentado ao Congresso um projeto de lei que prevê pena de 30 anos de prisão para integrantes de facções criminosas.

Na quinta-feira, o presidente sancionou uma lei que fortalece a luta contra o crime organizado, especialmente definindo como crime a conspiração e a obstrução de ações contra as organizações criminosas.

