Sinner vence Zverev e vai enfrentar Auger-Aliassime na final do Masters 1000 de Paris

O tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, se classificou para a final do Masters 1000 de Paris ao atropelar neste sábado o alemão Alexander Zverev (N.3), atual campeão do torneio.

Sem grandes dificuldades, Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 6-1, em pouco mais de uma hora na La Défense Arena.

Com quatro títulos em 2025, dois deles de Grand Slam (Aberto da Austrália e Wimbledon), o italiano de 24 anos vai à sua nona final na temporada e disputará o troféu com o canadense Felix Auger-Aliassime (N.10), que na outra semifinal bateu o cazaque Alexander Bublik (N.16).

Sinner vem fazendo a melhor campanha de sua carreira no Masters 1000 de Paris, e a confirmação veio com a grande atuação contra Zverev.

- A uma vitória do número 1 -

Depois do 'pneu' de Sinner no primeiro set em apenas 30 minutos, a segunda parcial começou com um 1-1, mas o italiano não deu brecha para Zverev, que sofria com o desgaste desde a semifinal contra o russo Daniil Medvedev, e venceu cinco games consecutivos para selar a vitória em um jogo que todos esperavam que seria mais equilibrado.

"Desde os primeiros pontos senti que ele tinha problemas físicos. Não é a forma ideal de vencer um jogo, mas ao mesmo tempo fico feliz por estar na final. Significa muito para mim", afirmou Sinner.

Zverev reconheceu que não estava nas melhores condições e que o duelo seria difícil: "Se você não está 100%, se não está jogando bem, não se sente bem, então não tem nenhuma chance".

Sinner fica agora a uma vitória de recuperar o posto de número 1 do mundo, desbancando o espanhol Carlos Alcaraz, eliminado na segunda rodada em Paris.

- Auger-Aliassime em busca do ATP Finals -

Seu adversário no domingo será o canadense Felix Auger-Aliassime, que se classificou para a final ao derrotar o cazaque Alexander Bublik por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/3) e 6-4, em uma hora e 36 minutos.

Auger-Aliassime quer o título não só pelo prestígio de um Masters 1000, mas também para garantir uma vaga no ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada e será disputado a partir do dia 9 de novembro em Turim.

O canadense de 25 anos, que já foi número 6 no ranking da ATP, em 2022, chega pela segunda vez na carreira a uma final de Masters 1000.

O jogo contra Bublik começou equilibrado, mas com Auger-Aliassime mais incisivo, com dez aces e o dobro de 'winners' em relação ao cazaque.

Bublik cometeu um erro com o serviço no tie break que custou o primeiro set e voltou muito nervoso para a segunda parcial, ao ponto de receber uma advertência depois de quebrar sua raquete.

Auger-Aliassime, campeão do ATP 250 de Bruxelas há duas semanas, teve uma queda de rendimento e chegou a ficar com uma desvantagem de 4-1, mas reagiu voltando a sacar bem para vencer cinco games em sequência e se classificar para sua quinta final na temporada, das quais venceu três.

"É um prazer. Todas as finais de Masters 1000 são um sonho, mas em Paris... um torneio com tanta história e campeões importantes no passado", comemorou o canadense.

