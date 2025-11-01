Assine
Swiatek estreia no WTA Finals com vitória esmagadora sobre Madison Keys

01/11/2025 14:11

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, estreou no WTA Finals com o pé direito, atropelando a americana Madison Keys (N.7) neste sábado (1º), em Riad.

Swiatek selou a vitória em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-2, em apenas uma hora de jogo.

Com o resultado, a polonesa de 25 anos, que já foi campeã do Finals em 2023, assume a liderança do grupo "Serena Williams" da competição, antes do duelo entre a cazaque Elena Rybakina (N.6) e a americana Amanda Anisimova (N.4), ainda neste sábado.

Muito sólida no serviço, Swiatek conseguiu duas quebras para fechar o primeiro set sem muitas dificuldades.

Keys reagiu na segunda parcial e, depois de aproveitar erros não forçados da polonesa, devolveu imediatamente a quebra que sofreu no primeiro game para empatar em 1-1.

Mas a americana de 30 anos teve o serviço quebrado outras duas vezes e acabou derrotada no terceiro match point de Swiatek.

