Auger-Aliassime vence Bublik e vai à final do Masters 1000 de Paris

O tenista canadense Felix Auger-Aliassime, número 10 do mundo, se classificou para a final do Masters 1000 de Paris, ao derrotar o cazaque Alexander Bublik neste sábado.

Auger-Aliassime fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/3) e 6-4, em uma hora e 36 minutos.

O canadense de 25 anos, que já foi número 6 no ranking da ATP, em 2022, chega pela segunda vez na carreira a uma final de Masters 1000.

No domingo, ele tentará conquistar seu primeiro título em um torneio desta categoria com o vencedor da outra semifinal, entre o italiano Jannik Sinner (N.2) e o alemão Alexander Zverev (N.3), atual campeão em Paris.

O jogo contra Bublik começou equilibrado, mas com Auger-Aliassime mais incisivo, com dez aces e o dobro de 'winners' em relação ao cazaque.

Bublik cometeu um erro com o serviço no tie break que custou o primeiro set e voltou muito nervoso para a segunda parcial, ao ponto de receber uma advertência depois de quebrar sua raquete.

Auger-Aliassime, campeão do ATP 250 de Bruxelas há duas semanas, teve uma queda de rendimento e chegou a ficar com uma desvantagem de 4-1, mas reagiu voltando a sacar bem para vencer cinco games em sequência e se classificar para sua quinta final na temporada, das quais venceu três.

"É um prazer. Todas as finais de Masters 1000 são um sonho, mas em Paris... um torneio com tanta história e campeões importantes no passado", comemorou o canadense.

aco-dga/gk/iga/ma/cb