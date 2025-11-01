Assine
Internacional

Patrick Vieira é demitido do Genoa

Repórter
01/11/2025 12:35

O ex-volante francês Patrick Vieira não é mais técnico do Genoa, anunciou neste sábado o clube italiano, 20º e último colocado da Serie A.

Desde o início do campeonato, o Genoa só somou três pontos em nove jogos (três empates e seis derrotas), o pior começo de temporada de sua história.

Vieira, de 49 anos, estava no clube desde novembro de 2024 e, depois de sua chegada, conseguiu salvar a equipe do rebaixamento na temporada passada. No entanto, ficou sob pressão depois da derrota em casa para a Cremonese (2 a 0) na última quarta-feira.

Na sexta-feira, o Genoa demitiu seu diretor esportivo e seu substituto se reuniu com Vieira para confirmar sua permanência no cargo.

Mas segundo a imprensa italiana, o treinador e os dirigentes do clube se reuniram novamente neste sábado e decidiram pela demissão.

Roberto Murgita e Mimmo Criscito comandarão o Genoa de forma interina. O próximo jogo da equipe é na segunda-feira, contra o Sassuolo.

Vieira é o segundo técnico demitido nesta temporada na Serie A, depois da saída de Igor Tudor da Juventus.

