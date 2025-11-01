Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

China reautorizará algumas exportações à Europa da fabricante de chips Nexperia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/11/2025 11:59

compartilhe

SIGA

O Ministério do Comércio da China afirmou, neste sábado (1º), que considera isentar alguns chips da Nexperia da proibição de exportação para a Europa, imposta em meio a uma disputa com as autoridades holandesas que alarmou a indústria automotiva. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Essa fornecedora global de componentes eletrônicos está no centro de um impasse entre a China e os Países Baixos, que tem deixado as montadoras receosas de uma escassez de chips. 

"Vamos analisar cuidadosamente a situação real das empresas e conceder isenções às exportações que atendam aos critérios", disse um porta-voz do Ministério do Comércio em um comunicado. 

A Alemanha, maior potência automotiva da Europa, com grupos como Volkswagen, Mercedes e BMW, saudou os sinais "positivos". 

"As últimas notícias da China constituem indícios iniciais positivos de uma redução das tensões", disse um porta-voz do Ministério da Economia alemão à AFP neste sábado, ressaltando, no entanto, que ainda é necessário fazer uma "avaliação completa" das implicações do anúncio.

A retomada dos envios de chips faz parte de um acordo comercial entre o presidente chinês, Xi Jinping, e seu homólogo americano, Donald Trump, após negociações na Coreia do Sul na quinta-feira, informou o The Wall Street Journal, citando fontes anônimas. 

A empresa, sediada nos Países Baixos, foi adquirida em 2018 por uma empresa chinesa. No entanto, no final de setembro, o governo holandês assumiu o controle efetivo da Nexperia, alegando razões de segurança nacional. 

Em resposta, Pequim proibiu a reexportação dos produtos da empresa da China para a Europa, gerando preocupação entre as montadoras. 

A China criticou neste sábado "a interferência inadequada do governo holandês nos assuntos internos das empresas", o que, segundo Pequim, levou "ao caos atual na cadeia de suprimentos global".

A Nexperia produz tecnologias relativamente simples, como diodos, reguladores de tensão e transistores, mas que são cruciais para a indústria automotiva. 

A ACEA, associação europeia de lobby automotivo, alertou no mês passado que a produção seria severamente afetada. 

"Sem esses chips, os fornecedores automotivos europeus não podem fabricar as peças e os componentes necessários para abastecer as montadoras", afirmou a associação. 

Os chips da Nexperia, embora amplamente utilizados, não são "exclusivos" em termos de tecnologia, portanto são "facilmente substituíveis", afirmou a fabricante francesa de autopeças OPmobility. 

A Nexperia fornece 49% dos componentes eletrônicos usados na indústria automotiva europeia, segundo o jornal financeiro alemão Handelsblatt.

ll-mya/tc/cjc/atm/mab/jvb/aa

Tópicos relacionados:

alemanha china comercio diplomacia exportacoes paisesbaixos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay