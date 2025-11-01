Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rússia lançou recorde de mísseis contra a Ucrânia em outubro

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/11/2025 10:11

compartilhe

SIGA

A Rússia lançou mais mísseis contra a Ucrânia em outubro do que em qualquer outro mês desde pelo menos o início de 2023, durante ataques noturnos direcionados especificamente à rede elétrica, segundo uma análise da AFP com base em dados ucranianos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As forças russas lançaram 270 mísseis contra o país em outubro, 46% a mais do que em setembro, segundo uma compilação de dados fornecida diariamente pela Força Aérea ucraniana. 

Este é o maior número de mísseis lançados em um único mês contra a Ucrânia durante bombardeios noturnos desde que a Força Aérea ucraniana começou a publicar esses relatórios diários no início de 2023. 

Os ataques russos deixaram dezenas de milhares de pessoas sem energia elétrica. 

Moscou está visando a rede elétrica ucraniana pelo quarto inverno consecutivo como parte de uma estratégia destinada a enfraquecer a população civil ucraniana, segundo Kiev e seus aliados.

bur-jc-rco/thm/mab/avl/aa

Tópicos relacionados:

conflito russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay