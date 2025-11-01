Rússia lançou recorde de mísseis contra a Ucrânia em outubro

A Rússia lançou mais mísseis contra a Ucrânia em outubro do que em qualquer outro mês desde pelo menos o início de 2023, durante ataques noturnos direcionados especificamente à rede elétrica, segundo uma análise da AFP com base em dados ucranianos.

As forças russas lançaram 270 mísseis contra o país em outubro, 46% a mais do que em setembro, segundo uma compilação de dados fornecida diariamente pela Força Aérea ucraniana.

Este é o maior número de mísseis lançados em um único mês contra a Ucrânia durante bombardeios noturnos desde que a Força Aérea ucraniana começou a publicar esses relatórios diários no início de 2023.

Os ataques russos deixaram dezenas de milhares de pessoas sem energia elétrica.

Moscou está visando a rede elétrica ucraniana pelo quarto inverno consecutivo como parte de uma estratégia destinada a enfraquecer a população civil ucraniana, segundo Kiev e seus aliados.

