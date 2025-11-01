Assine
Tarifas sobre caminhões e ônibus entram em vigor nos EUA

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/11/2025 08:33

Caminhões de médio e grande porte e ônibus estão sujeitos a tarifas nos Estados Unidos a partir deste sábado (1º), como parte da ofensiva protecionista em larga escala do presidente Donald Trump, embora algumas isenções se apliquem. 

Caminhões importados agora estão sujeitos a uma tarifa de 25%, enquanto os ônibus enfrentam uma sobretaxa de 10%. 

Desde que retornou ao poder em janeiro, Trump impôs uma sobretaxa de pelo menos 10% sobre a maioria dos produtos importados, assim como tarifas específicas a setores considerados estratégicos (aço, alumínio, automóveis, cobre e madeira para construção). 

Caminhões e ônibus de grande porte agora foram adicionados a essa lista. 

A intenção do governo é apoiar a indústria nacional, reduzir o enorme déficit comercial do país, gerar novas receitas públicas e negociar condições preferenciais para produtos americanos com os principais produtores em troca de reduções tarifárias. 

A American Trucking Associations, associação que representa mais de 37.000 empresas de transporte, havia solicitado ao governo que desistisse dessas tarifas.

No entanto, as novas tarifas não se aplicarão integralmente a caminhões do Canadá e do México, desde que sua produção atenda aos critérios estabelecidos pelo tratado de livre comércio entre os três países (T-MEC). 

Para os veículos afetados, apenas as peças não fabricadas nos Estados Unidos estarão sujeitas à tarifa de 25% no futuro. Mas, por ora, estão isentas enquanto o Departamento do Comércio define como implementar a medida. 

Segundo especialistas, a maioria dos caminhões importados pelos Estados Unidos vem de seus vizinhos. 

Em contrapartida, para os ônibus, a tarifa de 10% será aplicada integralmente a veículos de ambos os países vizinhos, independentemente de estarem ou não abrangidos pelo T-MEC.

