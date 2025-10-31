Milei nomeia porta-voz como chefe dos ministros para 'renovar diálogo'

O presidente argentino, Javier Milei, designou nesta sexta-feira (31) como novo chefe do Gabinete de Ministros seu porta-voz, Manuel Adorni, e planeja mais mudanças em sua equipe como parte do relançamento de sua gestão após o triunfo nas eleições de meio de mandato.

Depois de sua vitória contundente nas eleições legislativas de domingo, Milei mostrou-se aberto a construir acordos com governadores e outras forças políticas para impulsionar reformas no Congresso.

A indicação de Adorni como novo chefe dos ministros "responde ao resultado das eleições, à necessidade de renovar o diálogo político e a esta segunda etapa que começa a partir de 10 de dezembro, focada nas reformas estruturais que o país necessita", informou a Presidência em comunicado na noite desta sexta.

Milei ampliará sua bancada no Congresso a partir de dezembro, mas não terá maiorias, pelo que precisará do apoio dos governadores e de outros partidos para avançar em seu plano de reformas.

O presidente se reuniu na quinta-feira com representantes da maioria das províncias e adiantou que apresentará ao parlamento as reformas trabalhista, tributária e do Código Penal.

Em sua última aparição como porta-voz, Adorni indicou que a reforma tributária "vai eliminar uma infinidade de impostos", a trabalhista "vai integrar os que hoje estão na informalidade" e a do Código Penal buscará "garantir o direito à propriedade privada".

Após sua designação, Adorni agradeceu no X ao presidente e disse que "aprofundar as reformas estruturais será prioridade" em sua gestão.

Com 45 anos, Adorni é um dos nomes mais próximos do presidente e de sua secretária e irmã, Karina Milei. Ele assume o cargo de chefe de Gabinete após a saída em bons termos de seu antecessor, Guillermo Francos.

"Foi uma honra para mim ser parte de um projeto transformador que tem como objetivo conduzir nosso país em um caminho de liberdade e progresso", escreveu Francos no X.

Na semana passada, Milei nomeou seu ex-secretário de Finanças, Pablo Quirno, como o novo ministro das Relações Exteriores, após a saída de Gerardo Werthein do cargo. E mais mudanças estão previstas no Gabinete, já que os ministros de Defesa e Segurança assumirão cadeiras no Legislativo em dezembro.

Milei jantou nesta sexta com o ex-presidente de centro-direita Mauricio Macri (2015-2019), após vários meses de distanciamento, mais um gesto conciliatório antes de iniciar a segunda metade de seu mandato.

