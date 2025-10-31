Voos suspensos temporariamente no aeroporto de Berlim por alerta de drones

Os voos no aeroporto de Berlim-Brandemburgo foram suspensos nesta sexta-feira (31) por quase duas horas devido ao avistamento de drones não identificados, informou um porta-voz do aeroporto à AFP — um incidente semelhante aos ocorridos recentemente em outros países europeus.

As decolagens e aterrissagens foram interrompidas entre 20h08 e 21h58 locais (16h08 e 17h58 de Brasília), e "toda uma série de voos" foi desviada para outras cidades alemãs durante o fechamento, detalhou o porta-voz.

Para mitigar o impacto nas operações aéreas, a proibição de voos noturnos em vigor em Berlim também foi temporariamente flexibilizada.

"Presumimos que o perigo foi evitado por enquanto", acrescentou o porta-voz.

Os líderes alemães alertaram em várias ocasiões sobre a crescente ameaça representada pelos drones, após uma série de avistamentos de drones não identificados em aeroportos e instalações militares sensíveis neste ano.

A Alemanha, um dos principais apoiadores da Otan à Ucrânia em sua guerra contra a Rússia, apontou Moscou como responsável pelo aumento da atividade desses aparelhos.

Nos últimos meses, foram registrados múltiplos avistamentos de drones sobre bases militares, instalações industriais e outras infraestruturas críticas no país.

No início de outubro, drones avistados sobre a cidade de Munique, no sul da Alemanha, provocaram o fechamento do aeroporto local em duas ocasiões.

O ministro do Interior, Alexander Dobrindt, instou a "encontrar novas respostas para essa ameaça híbrida", pedindo maior capacidade para detectar, avaliar e, potencialmente, derrubar drones.

Drones também foram avistados sobre aeroportos e instalações militares na Dinamarca e na Noruega, e as suspeitas recaem sobre Moscou, que nega qualquer envolvimento.

