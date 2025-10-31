Exército de Israel confirma ter recebido três corpos não identificados de Gaza

Uma fonte militar israelense afirmou nesta sexta-feira (31) que o Exército recebeu, por intermédio da Cruz Vermelha, três corpos não identificados provenientes da Faixa de Gaza, mas disse não acreditar que pertençam a alguns dos reféns.

"Ainda não sabemos se os cadáveres que foram devolvidos são os dos reféns", declarou à AFP uma fonte militar israelense, confirmando informações anteriores de que as autoridades de Israel haviam recebido três corpos da Cruz Vermelha.

"Segundo nossas informações, não acreditamos que sejam os corpos dos reféns, e os transferimos para o laboratório de investigação forense" para confirmar suas identidades, acrescentou.

Na manhã desta sexta-feira, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) informou em comunicado que suas equipes "facilitaram, nesta noite, o traslado de três falecidos às autoridades israelenses".

"Isso foi feito a pedido e com o consentimento das partes", acrescentou o organismo.

Até agora, o movimento islamista palestino Hamas devolveu os corpos de 17 dos 28 reféns mortos incluídos no acordo de cessar-fogo apoiado pelos Estados Unidos, sem contar os três corpos entregues nesta sexta-feira.

Com a entrada em vigor da trégua, o grupo palestino libertou os 20 reféns vivos e iniciou o processo de restituição dos corpos dos que morreram em cativeiro.

Israel acusa o Hamas de descumprir o acordo por não devolver os corpos com rapidez suficiente, mas o grupo palestino afirma que será necessário tempo para localizar e retirar os cadáveres dos escombros de Gaza, devastada após dois anos de guerra.

lba/csp/mmy/cjc/lm/am