Borussia Dortmund vence Augsburg e sobe na tabela do Alemão

Com um gol do atacante Serhou Guirassy, o Borussia Dortmund venceu o Aubsburg fora de casa por 1 a 0 nesta sexta-feira (31), na abertura da 9ª rodada do Campeonato Alemão.

Em um jogo morno, o Dortmund contou com o faro de gol de Guirassy, que aproveitou bola mal afastada pela defesa do Augsburg para tirar o zero do placar aos 37 minutos e balançar a rede pela quinta vez nesta Bundesliga.

Graças à vitória, o time do técnico croata Kovac sobe provisoriamente para a vice-liderança com 20 pontos, quatro atrás do Bayern de Munique, que no sábado receberá o Bayern Leverkusen no grande duelo do fim de semana.

Atrás de Bayern e Dortmund, o RB Leipzig (3º, 19 pontos) recebe o Stuttgart (4º, 18 pontos) também no sábado.

Na próxima quarta-feira, o Borussia Dortmund visita o Manchester City em um compromisso difícil pela quarta rodada da Liga dos Campeões.

-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Augsburg - Borussia Dortmund 0 - 1

- Sábado:

(11h30) Union Berlin - Freiburg

St Pauli - B. Mönchengladbach

Heidenheim - Eintracht Frankfurt

RB Leipzig - Stuttgart

Mainz - Werder Bremen

(14h30) Bayern de Munique - Bayer Leverkusen

- Domingo:

(11h30) Colônia - Hamburgo

(13h30) Wolfsburg - Hoffenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 24 8 8 0 0 30 4 26

2. Borussia Dortmund 20 9 6 2 1 15 6 9

3. RB Leipzig 19 8 6 1 1 16 9 7

4. Stuttgart 18 8 6 0 2 13 7 6

5. Bayer Leverkusen 17 8 5 2 1 18 11 7

6. Eintracht Frankfurt 13 8 4 1 3 21 18 3

7. Hoffenheim 13 8 4 1 3 15 13 2

8. Colônia 11 8 3 2 3 12 11 1

9. Werder Bremen 11 8 3 2 3 12 16 -4

10. Union Berlin 10 8 3 1 4 11 15 -4

11. Freiburg 9 8 2 3 3 11 13 -2

12. Wolfsburg 8 8 2 2 4 9 13 -4

13. Hamburgo 8 8 2 2 4 7 11 -4

14. St Pauli 7 8 2 1 5 8 14 -6

15. Augsburg 7 9 2 1 6 12 21 -9

16. Mainz 4 8 1 1 6 9 16 -7

17. Heidenheim 4 8 1 1 6 7 16 -9

18. B. Mönchengladbach 3 8 0 3 5 6 18 -12

