Sinner avança à semifinal do Masters 1000 de Paris

O tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, se classificou para a semifinal do Masters 1000 de Paris ao derrotar o americano Ben Shelton (N.7) nesta sexta-feira (31).

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-3, em uma hora e nove minutos.

O italiano de 24 anos, que está fazendo sua melhor campanha no torneio, vai enfrentar por uma vaga na final o atual campeão, o alemão Alexander Zverev (N.3), ou o russo Daniil Medvedev (N.13), que se enfrentam ainda nesta sexta-feira.

Com a vitória sobre Shelton, a sétima em oito confrontos diretos com o americano, Sinner alcança a semifinal de oito dos nove Masters 1000, os torneios mais importantes do circuito depois dos quatro Grand Slams.

O único que falta é o Masters 1000 de Madri, onde seu melhor resultado são as quartas de final.

Além disso, Sinner é o primeiro italiano a alcançar a semifinal do Masters 1000 de Paris desde a sua criação, em 1986.

O número 2 do mundo foi dominante nesta sexta-feira, embora tenha dado sinais de desgaste físico no início, como aconteceu nas oitavas de final contra o argentino Francisco Cerúndolo.

Caso seja campeão no próximo domingo, Jannik Sinner vai recuperar o posto de número 1 do mundo, que pertence ao espanhol Carlos Alcaraz desde setembro.

- Auger-Aliassime avança -

Do outro lado da chave, o monegasco Valentin Vacherot (N.40) foi eliminado pelo canadense Felix Auger-Aliassime (N.10).

Vacherot vinha de uma série de dez vitórias seguidas em Masters 1000, já que no início deste mês foi campeão de forma surpreendente em Xangai.

Apesar de sua derrota nesta sexta-feira, o monegasco de 26 anos continuará subindo no ranking da ATP, no qual era o número 204 antes do torneio na China, e entrará no Top 30 na próxima semana.

Depois desta vitória, Auger-Aliassime continua com chances de se classificar para o ATP Finals, que será disputado em Turim de 9 a 16 de novembro. Para isso, precisa chegar à final em Paris.

Na semifinal, o canadense de 25 anos vai enfrentar o cazaque Alexander Bublik (N.16), que eliminou o australiano Alex de Minaur (N.6).

Bublik, que conquistou quatro títulos em 2025, se tornou o primeiro tenista da Cazaquistão a alcançar uma semifinal de Masters 1000.

-- Resultados desta sexta-feira do Masters 1000 de Paris

- Simples masculino - Quartas de final:

Felix Auger-Aliassime (CAN) x Valentin Vacherot (MON) 6-2, 6-2

Alexander Bublik (CAZ) x Alex De Minaur (AUS) 6-7 (5/7), 6-4, 7-5

Jannik Sinner (ITA) x Ben Shelton (EUA) 6-3, 6-3

