Petróleo tem leve alta após sanções contra Rússia e crise com Venezuela

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
31/10/2025 16:55

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira (31), impulsionados pelas sanções dos Estados Unidos contra a Rússia e pela crise entre Washington e Caracas.

O Brent para entrega em dezembro subiu 0,11%, aos US$ 65,07, e o WTI para o mesmo mês teve alta de 0,68%, aos US$ 60,98.

O mercado segue "se beneficiando das propostas de Donald Trump de impor sanções a duas grandes empresas de petróleo russas", explicou à AFP Bart Melek, da TD Securities. Os preços aceleraram depois que Washington anunciou sanções contra as gigantes russas Rosneft e Lukoil, na semana passada.

Melek também vê "um leve prêmio de risco relacionado com o temor de que os Estados Unidos realizem uma incursão na Venezuela", onde a petroleira americana Chevron opera. 

