Macron visitará Brasil e México na semana que vem

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
31/10/2025 15:43

O presidente francês, Emmanuel Macron, realizará na semana que vem uma viagem pela América Latina, na qual irá primeiro ao Brasil, antes da COP30, e depois ao México em visita oficial, informou nesta sexta-feira (31) o Palácio do Eliseu.

O chefe de Estado francês deve visitar o Brasil nos dias 5 e 6 de novembro para participar, entre outras atividades, de uma reunião de líderes em Belém do Pará, onde será realizada, de 10 a 21 de novembro, a cúpula climática COP30 das Nações Unidas.

Macron chegará na quarta-feira a Salvador, na Bahia, para "confirmar a solidez de nossa parceria com o Brasil", mas também para "celebrar e trabalhar com Brasília em uma relação transatlântica reinventada, que associe nossos parceiros africanos", afirmou a Presidência em comunicado.

Nesse sentido, o dirigente francês visitará a galeria do fotógrafo Pierre Verger, "figura emblemática do diálogo entre as culturas europeias e afro-atlânticas".

Também visitará a exposição "Je suis un fleuve noir" ("Sou um rio negro"), cuja curadora — a franco-senegalesa Salima Tadiop — é residente da Villa Fatoumbi, um programa de intercâmbio transatlântico que conecta artistas, instituições, festivais e estruturas culturais da França, do Brasil e da África.

Na tarde de 6 de novembro, Macron deixará Belém para viajar ao México, onde permanecerá até 7 de novembro em sua primeira visita oficial ao país desde a posse da presidente Claudia Sheinbaum.

Segundo o Palácio do Eliseu, a viagem tem como objetivo reforçar os laços políticos e estratégicos entre França e México, destacando o respeito pelo multilateralismo, os compromissos na luta contra a mudança climática, a solidariedade internacional e a diplomacia feminista.

No entanto, também busca aprofundar os vínculos econômicos.

A França pretende, em especial, aumentar sua atratividade junto às grandes empresas mexicanas e promover projetos e investimentos junto às grandes empresas francesas.

