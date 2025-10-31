Assine
Xabi Alonso revela reunião com Vini Jr. após polemica no Clássico: 'tudo resolvido'

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
31/10/2025 13:09

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, afirmou nesta sexta-feira (31) que a polêmica em torno da irritação de Vinícius Júnior ao ser substituído no clássico contra o Barcelona no último fim de semana está "resolvida" e não haverá "nenhuma represália" contra o jogador.

"Na quarta-feira tivemos uma reunião e Vinícius foi impecável. Falou com o coração, com sinceridade, foi muito bem. Depois disso, para mim está tudo resolvido", afirmou Alonso em entrevista coletiva na véspera do confronto contra o Valencia, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

"Eu fiquei muito satisfeito. Desde quarta-feira, é assunto encerrado para mim", reiterou o treinador.

Ao ser perguntado sobre se haverá algum tipo de punição contra o jogador, Alonso foi claro: "Não, nenhuma represália".

Vini deixou o campo muito irritado no último domingo, ao ser substituído por Rodrygo no segundo tempo durante a vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Barcelona.

Aos gritos, ele ameaçou deixar o clube em meio às negociações para a renovação de seu contrato e foi direto para o vestiário.

Além da conversa com o treinador na quarta-feira para esclarecer o ocorrido, Vini publicou um pedido de desculpas nas redes sociais "a todos os madridistas".

Superado o episódio, Xabi Alonso pediu foco nos desafios que o Real Madrid terá dentro de campo, começando pelo jogo contra o Valencia e depois com a visita ao Liverpool pela Liga dos Campeões, na terça-feira que vem.

A vitória no Clássico isolou o time merengue na liderança com cinco pontos de vantagem sobre o Barcelona, segundo na tabela do Espanhol.

"Temos que esquecer o Clássico. Agora é preciso encarar cada jogo. Quando perdermos esse foco, perderemos jogos. Não queremos que isso aconteça", ressaltou Alonso.

