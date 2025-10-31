Ucrânia realizou 160 ataques contra instalações petrolíferas russas em 2025

A Ucrânia realizou quase 160 ataques bem-sucedidos contra instalações petrolíferas russas desde o início do ano, informou nesta sexta-feira (31) o chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU).

"Desde o início do ano, houve quase 160 ataques bem-sucedidos contra instalações de extração e refino de petróleo russas", declarou o general Vasil Maliuk a jornalistas, incluindo a AFP.

Nos últimos meses, a Ucrânia realizou múltiplos ataques com drones contra refinarias de petróleo na Rússia, provocando um aumento no preço da gasolina no país.

Ao se dirigir à imprensa, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, estimou na segunda-feira que a Rússia perdeu mais de 20% de sua capacidade de refino de petróleo devido a esses ataques.

Maliuk também afirmou nesta sexta-feira que os serviços de inteligência ucranianos – em uma operação conjunta com outras forças ucranianas – destruíram há mais de um ano um míssil balístico russo de alcance intermediário Orechnik, durante um ataque à base de lançamento de Kapustin Yar, na região russa de Astrakhan (sudoeste).

A AFP não pôde confirmar de forma independente essa afirmação.

Um porta-voz do SBU indicou que o míssil foi destruído "em um hangar", na noite de 8 para 9 de julho de 2024, quando estava "quase pronto" para ser lançado.

Na época, veículos de comunicação russos informaram sobre ataques de drones na área e as autoridades locais afirmaram que derrubaram mais de 20 aparelhos inimigos.

bur-rco/fv/mr/mab/eg/dd/aa