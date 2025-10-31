EUA e Equador descartam instalar uma base militar em Galápagos

Washington e Quito descartaram a possibilidade de instalar uma base militar dos Estados Unidos nas ilhas equatorianas de Galápagos como parte de uma ofensiva contra o tráfico de drogas no Pacífico, afirmou o presidente equatoriano, Daniel Noboa, nesta sexta-feira (31).

"Baltra está descartado", disse o presidente, um dos principais aliados do governo Trump na região, referindo-se a uma pequena ilha do arquipélago.

Noboa recuou em sua recente proposta de instalar uma base estrangeira na ilha em meio a fortes críticas de opositores e ambientalistas sobre o potencial impacto destrutivo que isso poderia ter sobre a excepcional flora e fauna do arquipélago.

Por iniciativa de Noboa, os equatorianos decidirão em um referendo no dia 16 de novembro se permitirão ou não a presença de bases militares estrangeiras no país, o que é proibido pela Constituição desde 2008.

sp/lv/mel/aa