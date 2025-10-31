Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA e Equador descartam instalar uma base militar em Galápagos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
31/10/2025 12:35

compartilhe

SIGA

Washington e Quito descartaram a possibilidade de instalar uma base militar dos Estados Unidos nas ilhas equatorianas de Galápagos como parte de uma ofensiva contra o tráfico de drogas no Pacífico, afirmou o presidente equatoriano, Daniel Noboa, nesta sexta-feira (31). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Baltra está descartado", disse o presidente, um dos principais aliados do governo Trump na região, referindo-se a uma pequena ilha do arquipélago.

Noboa recuou em sua recente proposta de instalar uma base estrangeira na ilha em meio a fortes críticas de opositores e ambientalistas sobre o potencial impacto destrutivo que isso poderia ter sobre a excepcional flora e fauna do arquipélago.

Por iniciativa de Noboa, os equatorianos decidirão em um referendo no dia 16 de novembro se permitirão ou não a presença de bases militares estrangeiras no país, o que é proibido pela Constituição desde 2008.

sp/lv/mel/aa

Tópicos relacionados:

ambiente brasil colombia crime diplomacia equador eua franca gb lazer meio narcotrafico natureza

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay