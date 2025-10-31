Assine
Desemprego no Brasil se mantém no mínimo histórico, apesar das tarifas de Trump

31/10/2025 12:00

O desemprego no Brasil se manteve em seu menor nível em 13 anos durante o trimestre entre julho e setembro, apesar das tarifas vigentes dos Estados Unidos, informou o IBGE nesta sexta-feira (31).

A taxa de desocupação para o período foi de 5,6%, o mesmo nível dos últimos dois trimestres móveis, afirmou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Este é menor índice desde 2012, quando o IBGE adotou o seu atual método de cálculo.

O resultado marca uma estabilidade do mercado de trabalho, apesar das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a vários produtos brasileiros, que entraram em vigor em 6 de agosto.

O efeito das sobretaxas teve, de fato, um impacto imediato nas exportações para os EUA, que caíram 20,3% em setembro em comparação ao mesmo mês em 2024, segundo dados oficiais. 

Segundo o IBGE, pouco mais de seis milhões de pessoas procuravam emprego no país, ou seja, cerca de 800.000 a menos do que há um ano.

O índice de desemprego situou-se em 6,4% no mesmo período de 2024.

rsr/dga/yr/aa

