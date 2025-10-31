Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

FBI desmantela 'possível ataque terrorista' no Michigan

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
31/10/2025 11:34

compartilhe

SIGA

O diretor do FBI, Kash Patel, disse nesta sexta-feira (31) que a agência frustrou um possível "ataque terrorista" durante o fim de semana de Halloween no estado do Michigan, Estados Unidos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Esta manhã, o FBI frustrou um possível ataque terrorista e prendeu várias pessoas no Michigan que supostamente planejavam um ataque violento durante o fim de semana de Halloween", informou Patel no X.

Em uma publicação no Facebook, a polícia de Dearborn, uma cidade ao oeste de Detroit, afirmou que o FBI havia realizado operações na madrugada desta sexta-feira.

"Queremos garantir aos nossos moradores que, nestes momentos, não existe nenhuma ameaça para a comunidade", acrescentou.

cl/md/dga/mel/rm/aa

Tópicos relacionados:

eua fbi justica michigan

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay