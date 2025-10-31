Projeções apontam vitória do partido de centro D66 nas eleições dos Países Baixos

O partido de centro D66 venceu as disputadas eleições legislativas nos Países Baixos, segundo projeções divulgadas nesta sexta-feira (31) pela agência de notícias local ANP, segundo as quais o líder da extrema direita Geert Wilders não conseguiu encurtar distâncias.

As projeções colocariam o líder do partido progressista e liberal D66, Rob Jetten, de 38 anos, a caminho de se tornar o líder mais jovem da quinta economia da União Europeia, embora ainda tenha pela frente longas negociações para formar uma coalizão.

"Estou incrivelmente feliz de termos sido o partido mais votado nestas eleições. É um resultado histórico para o D66. Ao mesmo tempo, sinto uma grande responsabilidade", afirmou Jetten após reivindicar a vitória.

As projeções da ANP foram citadas imediatamente por vários meios de comunicação holandeses, inclusive a emissora pública NOS.

Faltando apurar os votos de uma circunscrição e os enviados pelo correio do exterior, Jetten mantém uma estreita vantagem de 15.155 votos sobre Wilders, líder do Partido pela Liberdade (PVV).

Os votos pelo correio já estão sendo apurados em Haia, mas o resultado não será anunciado antes da noite de segunda-feira no mínimo.

Historicamente, os expatriados votaram em partidos mais de centro e de esquerda. Nas últimas eleições de 2023, o D66 superou o PVV por quase 3.000 votos enviados pelo correio.

Na próxima terça-feira, os principais políticos vão se reunir no Parlamento para escolher um "olheiro", que sondará os partidos para ver quem está disposto a trabalhar com quem.

Se sua vitória nas eleições for confirmada, Jetten, deverá formar uma coalizão de partidos afins com uma maioria de pelo menos 76 assentos no Parlamento, composto por 150 membros.

Sua principal via para consegui-lo parece ser uma espécie de "grande coalizão" com o partido de centro-direita CDA (18 assentos), o liberal VVD (22) e o grupo Esquerda Verde/Partido do Trabalho (20). O partido D66, de Jetten, conta com 26 assentos.

No entanto, há dúvidas sobre se o VVD e os Verdes/Trabalhistas vão trabalhar juntos.

Até que um governo seja formado, o primeiro-ministro interino, Dick Schoof, seguirá à frente do Executivo. "Prevejo que continuarei sendo primeiro-ministro no Natal", declarou nesta sexta-feira.

Todos os partidos excluíram Wilders, que torpedeou a última coalizão, ao retirar o PVV em uma disputa sobre a imigração.

