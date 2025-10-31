Assine
Número de feminicídios conjugais aumenta na França em 2024

31/10/2025 11:00

Em 2024, 107 mulheres foram assassinadas por seus parceiros ou ex-companheiros na França, o que representa um aumento de 11% em relação ao ano anterior, segundo os últimos dados do Ministério do Interior.

Ao todo, as forças de segurança registraram 138 mortes violentas no contexto de relacionamentos em 2024. Deste total, 31 das vítimas eram homens, de acordo com o estudo nacional anual sobre o tema disponível no site do ministério. 

"Em média, é registrada uma morte a cada três dias", destaca o relatório anual. Em 2024, também foram registrados 403 casos de tentativa de homicídio no contexto de relacionamentos.

O estudo detalha que 90% dos feminicídios e homicídios conjugais ocorreram na residência da vítima ou do autor.

A pesquisa aponta 49 casos com o uso de armas brancas e 34 com armas de fogo. Também relata que 31% dos incidentes ocorreram após uma discussão e 16% ocorreram no contexto de uma separação não aceita. 

O perfil mais comum do autor "continua sendo majoritariamente masculino, na maioria dos casos conjugais, de nacionalidade francesa e sem atividade profissional ou que não exerce mais nenhuma", segundo o ministério.

A faixa etária é composta, "em sua maioria", por pessoas "entre 20 e 49 anos", com "um pico especialmente significativo de 70 anos ou mais em comparação com 2023".

Quanto às vítimas, 47% das mulheres "haviam relatado estes atos de violência anteriores às forças de segurança interna e, destas, 81% haviam registrado uma denúncia prévia".

