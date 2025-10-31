Número de feminicídios conjugais aumenta na França em 2024
compartilheSIGA
Em 2024, 107 mulheres foram assassinadas por seus parceiros ou ex-companheiros na França, o que representa um aumento de 11% em relação ao ano anterior, segundo os últimos dados do Ministério do Interior.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Ao todo, as forças de segurança registraram 138 mortes violentas no contexto de relacionamentos em 2024. Deste total, 31 das vítimas eram homens, de acordo com o estudo nacional anual sobre o tema disponível no site do ministério.
"Em média, é registrada uma morte a cada três dias", destaca o relatório anual. Em 2024, também foram registrados 403 casos de tentativa de homicídio no contexto de relacionamentos.
O estudo detalha que 90% dos feminicídios e homicídios conjugais ocorreram na residência da vítima ou do autor.
A pesquisa aponta 49 casos com o uso de armas brancas e 34 com armas de fogo. Também relata que 31% dos incidentes ocorreram após uma discussão e 16% ocorreram no contexto de uma separação não aceita.
O perfil mais comum do autor "continua sendo majoritariamente masculino, na maioria dos casos conjugais, de nacionalidade francesa e sem atividade profissional ou que não exerce mais nenhuma", segundo o ministério.
A faixa etária é composta, "em sua maioria", por pessoas "entre 20 e 49 anos", com "um pico especialmente significativo de 70 anos ou mais em comparação com 2023".
Quanto às vítimas, 47% das mulheres "haviam relatado estes atos de violência anteriores às forças de segurança interna e, destas, 81% haviam registrado uma denúncia prévia".
mep/alu/tes/cpy/sag/hgs/yr