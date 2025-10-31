Assine
Comitê Internacional da Cruz Vermelha denuncia violência contra trabalhadores humanitários em Gaza e no Sudão

AFP
AFP
Repórter
31/10/2025 10:36

O diretor-geral do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) denunciou, nesta sexta-feira (31), o aumento da violência contra trabalhadores humanitários, especialmente em Gaza e no Sudão, onde cinco voluntários do Crescente Vermelho foram assassinados esta semana. 

"Há um aumento da violência contra trabalhadores humanitários no Sudão, em Gaza e em outros lugares, o que é muito preocupante", disse Pierre Krähenbühl à AFP em entrevista em Manama, capital do Bahrein. 

A organização informou na terça-feira que cinco voluntários do Crescente Vermelho sudanês foram mortos no estado de Kordofan do Norte, palco de confrontos entre militares e paramilitares que lutam pelo poder no Sudão desde abril de 2023, onde diversas fontes e relatos descrevem uma violência letal. 

O responsável do CICV assegurou que as visitas a detidos palestinos não representam perigo, após Israel tê-las proibido por motivos de segurança. 

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, anunciou na quarta-feira que havia proibido a Cruz Vermelha de visitar palestinos detidos por Israel, argumentando que tais visitas "colocariam em risco a segurança nacional". 

"Essas visitas não constituem, de forma alguma, uma ameaça à segurança ou à segurança nacional" de Israel, enfatizou Krähenbühl.

Tópicos relacionados:

conflito israel palestinos sudao

