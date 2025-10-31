Assine
Internacional

Inflação na zona do euro desacelerou em outubro: 2,1% na comparação anual

AFP
AFP
31/10/2025 08:25

A inflação desacelerou ligeiramente na zona do euro em outubro, em linha com a meta do Banco Central Europeu (BCE). 

O aumento dos preços atingiu 2,1% na comparação anual, abaixo dos 2,2% registrados em setembro, segundo um comunicado do Eurostat divulgado nesta sexta-feira (31). 

Analistas consultados pela Bloomberg previam uma desaceleração da inflação para este nível. 

A inflação subjacente — que exclui os preços voláteis da energia e dos alimentos e serve de referência para os especialistas — manteve-se estável em 2,4%. 

Na zona do euro, a inflação se moderou significativamente desde o recorde de 10,6% anual atingido em outubro de 2022, em meio a um forte aumento dos preços da energia vinculado à guerra na Ucrânia.

