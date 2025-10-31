Nvidia fornecerá 260.000 chips avançados para a Coreia do Sul

A gigante americana da tecnologia Nvidia anunciou, nesta sexta-feira (31), que fornecerá 260 mil de seus chips mais avançados para a Coreia do Sul, após uma reunião entre o CEO Jensen Huang e o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung.

A Nvidia declarou que está "trabalhando com a Coreia do Sul para expandir a infraestrutura de inteligência artificial (IA) do país com mais de um quarto de milhão de GPUs (unidades de processamento gráfico) da Nvidia em suas nuvens soberanas e fábricas de IA".

Lee e Huang se reuniram à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) na cidade de Gyeongju, no sul do país.

A Coreia do Sul abriga duas das principais fabricantes mundiais de chips de memória, a Samsung Electronics e a SK hynix, que produzem chips essenciais para IA e os centros de dados necessários para essa tecnologia.

O presidente sul-coreano afirmou que deseja transformar seu país em uma potência de IA.

Segundo o acordo firmado nesta sexta-feira, 50 mil dos chips serão destinados a uma nova "fábrica de IA" construída pela Samsung Electronics.

Outros 50 mil chips serão destinados ao SK Group e mais 50 mil à montadora Hyundai Motor Group.

A NAVER Cloud, que opera o principal mecanismo de busca da Coreia do Sul, receberá 60 mil chips para expandir sua infraestrutura de IA.

Os 50 mil chips restantes serão distribuídos ao Centro Nacional de Computação de IA, a serviços da nuvem e a provedores de tecnologia informática em toda a Coreia do Sul.

