Retomar testes nucleares é um ato 'responsável', afirma chefe do Pentágono

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, defendeu nesta sexta-feira (31) a ordem surpresa do presidente americano, Donald Trump, para retomar os testes de armas nucleares como uma medida "responsável".

"Precisamos ter uma dissuasão nuclear credível. Essa é a base da nossa dissuasão", afirmou Hegseth. "Compreender isso e retomar os testes é uma forma muito responsável de fazê-lo", acrescentou o secretário de Defesa.

jhe/ane/avl-sag/aa