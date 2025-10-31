Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

ONU pede aos EUA que cessem os ataques contra embarcações no Caribe e no Pacífico e denuncia 'execuções extrajudiciais'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
31/10/2025 07:16

compartilhe

SIGA

As Nações Unidas instaram, nesta sexta-feira (31), os Estados Unidos a cessarem os ataques contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Caribe e no Pacífico, condenando os incidentes como "execuções extrajudiciais". 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Esses ataques, com seu crescente custo humano, são inaceitáveis. Os Estados Unidos devem pôr fim a tais ataques e tomar todas as medidas necessárias para evitar as execuções extrajudiciais de pessoas a bordo dessas embarcações, independentemente de qualquer suposta atividade criminosa", escreveu o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, em um comunicado.

nl/rjm/avl/meb/aa

Tópicos relacionados:

caribe eua latam narcotrafico onu pacifico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay