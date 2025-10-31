Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Israel devolveu 30 corpos de palestinos a Gaza em troca dos corpos de dois reféns

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
31/10/2025 06:20

compartilhe

SIGA

Israel devolveu os corpos de 30 palestinos ao hospital Nasser nesta sexta-feira (31) em troca dos restos mortais de dois reféns israelenses entregues no dia anterior pelo movimento islamista palestino Hamas, informou o hospital, localizado no sul da Faixa de Gaza, à AFP. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Os corpos de 30 prisioneiros palestinos foram recebidos do lado israelense como parte do acordo de troca", declarou o hospital, situado em Khan Yunis. No total, 225 corpos palestinos foram devolvidos em troca de 15 corpos israelenses, de acordo com os termos do acordo de cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro. 

Desde então, o Hamas também devolveu os corpos de dois reféns não israelenses, um tailandês e um nepalês.

str-emp/vl/aa

Tópicos relacionados:

conflito israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay