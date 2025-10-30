Assine
Lanús bate Universidad de Chile e será adversário do Atlético-MG na final da Sul-Americana

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
30/10/2025 21:41

O Lanús, da Argentina, será o adversário do Atlético-MG na final da Copa Sul-Americana, depois de vencer a Universidad de Chile no jogo de volta da semifinal por 1 a 0 nesta quinta-feira (30), no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires.

O atacante Rodrigo Castillo marcou no segundo tempo (61') o gol da classificação dos argentinos, que se garantiram na decisão depois do empate em 2 a 2 no jogo de ida, na semana passada, em Santiago.

Campeão Sul-Americana em 2013, o Lanús vai em busca do seu segundo título na competição, que dá vaga na fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem.

O adversário do time argentino será o Atlético-MG, que na outra semifinal eliminou o Independiente del Valle, do Equador.

A final da Copa Sul-Americana está marcada para o dia 22 de novembro, em Assunção, no Paraguai.  

-- Ficha técnica:

Copa Sul-Americana 2025 – Semifinal – Jogo de volta

Lanús - Universidad de Chile 1 - 0

  

Estádio: La Fortaleza (Buenos Aires)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Gol:

Lanús: Castillo (62')

Cartões amarelos:

Lanús: Cardozo (9'), Acosta (34')

Universidad de Chile: Hormazabal (65'), Fernandez (90'+6)

  

- Escalações:

Lanús: Nahuel Losada - Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz (cap), José Canale, Sasha Marcich - Eduardo Salvio (Armando Méndez 83'), Agustin Medina (Ezequiel Muñoz 90'+4), Marcelino Moreno (Pedro alexis Canelo 86'), Augustín Cardozo, Ramiro Carrera (Franco Watson 83') - Rodrigo Castillo (Walter Bou 86'). Técnico: Mauricio Pellegrino.

Universidad de Chile: Gabriel Castellon - Fabián Hormazabal, Franco Calderón (Rodrigo Contreras 90'+2), Matias Zaldivia, Felipe Salomoni (Matias Sepulveda 70') - Maximiliano Guerrero (Leandro Miguel Fernandez 76'), Israel Poblete, Javier Urzua, Charles Aránguiz (cap), Lucas Di Yorio - Nicolas Guerra. Técnico: Gustavo Alvarez.

str/ma/cb

