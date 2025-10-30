Assine
Família enterra restos de refém israelense pela terceira vez

30/10/2025 17:53

Em meio à dor e à indignação, a família de Ofir Tzarfati enterrou nesta quinta-feira (30), pela terceira vez, restos desse jovem sequestrado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, levado para a Faixa de Gaza e morto em seguida.

Uma pequena urna contendo os restos mortais, coberta com a bandeira israelense, foi enterrada. "Uma vez mais, tenho que dizer adeus. Pela terceira vez. Não há nenhuma dor humana neste mundo que se compare a isto", disse Richelle Tzarfati, mãe do refém.

"Nenhuma mãe no mundo deveria ficar três vezes diante da sepultura aberta do seu filho", lamentou Richelle durante a cerimônia, que aconteceu em um cemitério de Kiryat Ata, perto de Haifa.

Na última segunda-feira, o Hamas devolveu os restos de um refém, que acabaram sendo identificados como de Ofir Tzarfati. Em duas ocasiões anteriores, restos mortais pertencentes a ele foram resgatados e enterrados.

Tzarfati tinha 27 anos quando foi sequestrado pelo Hamas e levado para a Faixa de Gaza juntamente com outros 250 reféns israelenses. Ele morreu no território palestino pouco tempo depois, e soldados israelenses repatriaram parte do seu corpo em dezembro de 2023, o que permitiu à família organizar um funeral.

Em março de 2024, novos restos mortais do jovem foram resgatados e repatriados.

