Marinha do México resgata 28 adolescentes de embarcação no Pacífico

30/10/2025 17:53

A Marinha do México resgatou a 28 adolescentes, quase todos menores de idade, de uma embarcação no Pacífico, no litoral do estado de Sinaloa (noroeste), informaram autoridades nesta quinta-feira (30).

A Promotoria de Sinaloa disse que 27 resgatados têm entre 14 e 17 anos de idade e uma tem 18. Acrescentou que vieram do estado de Chiapas, no sul do país e fronteiriço com a Guatemala.

O órgão judicial indicou que todos ficaram sob seus cuidados com o apoio do Sistema Nacional de Proteção Integral de Meninas, Meninos e Adolescentes "a fim de lhes oferecer atenção e proteção integral, enquanto se determina sua situação jurídica". Também informou que não há detidos.

Segundo o jornal mexicano Reforma, a embarcação se aproximava das águas do porto de Topolobampo, no município de Ahome, em Sinaloa, e os adolescentes estariam supostamente privados de liberdade.

As autoridades não especificaram se os menores são mexicanos ou estrangeiros, nem o que os levou a estarem nessa situação.

