Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Paraguai se junta à Argentina e reforça fronteiras após operação no Rio

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/10/2025 16:35

compartilhe

SIGA

O Paraguai reforçou suas fronteiras com o Brasil para prevenir a entrada de membros do Comando Vermelho após a operação policial nos Complexos da Penha e do Alemão que deixou mais de 100 mortos no Rio de Janeiro, informou o ministro da Defesa nesta quinta-feira (30).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O ministro paraguaio Cíbar Benítez disse em coletiva de imprensa que o reforço de fronteiras é uma "operação conjunta" com Brasil e Argentina, que havia anunciado a mesma medida na quarta-feira. 

Na terça-feira, as Polícias Civis e Militar do Rio realizaram uma operação contra o Comando Vermelho nos Complexos da Penha e do Alemão, com um balanço oficial de 121 mortos e 113 presos, tornando-a a operação policial mais letal da história do Brasil.

Benítez adiantou que o presidente paraguaio, Santiago Peña, "assinará um decreto nas próximas horas" para declarar as organizações criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital (PCC) como grupos terroristas, que contam com alguns de seus integrantes presos no Paraguai.

O ministro do Interior, Enrique Riera, acrescentou que a extensa fronteira com o Brasil será vigiada em conjunto pelo Exército e pela polícia.

O governo paraguaio também reforçou a segurança das prisões onde estão membros do Comando Vermelho e do PCC em caráter de processados ou condenados.

Na quarta-feira, a ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, havia anunciado o reforço da fronteira com o Brasil "para proteger os argentinos ante qualquer 'fuga' que possa ocorrer pelos conflitos no Rio de Janeiro".

hro/tev/lm/db/dd/am

Tópicos relacionados:

argentina brasil narcotrafico paraguai

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay