Vance diz que testes nucleares são necessários para garantir funcionamento de arsenal dos EUA

AFP
AFP
30/10/2025 16:23

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse nesta quinta-feira (30) que o país precisa realizar testes nucleares para garantir que seu arsenal "funcione corretamente", sem dar detalhes sobre o tipo de testes que Donald Trump havia anunciado horas antes.

"É uma parte importante da segurança americana garantir que esse arsenal nuclear que temos realmente funcione corretamente, e isso faz parte de um regime de testes", disse Vance a jornalistas na Casa Branca, quando foi questionado sobre a publicação de Trump nas redes sociais na qual anunciava ter ordenado a realização de testes nucleares.

"A declaração do presidente fala por si mesma", acrescentou Vance.

