Bicampeão como jogador, Filipe Luís se coloca a um passo da glória da Libertadores como técnico

Duas vezes campeão da Copa Libertadores como jogador, Filipe Luís está de volta à final do torneio, desta vez como técnico, após a classificação do Flamengo para a decisão de 29 de novembro, em Lima.

Ao eliminar o Racing na semifinal, o Rubro-Negro alcança sua quinta final do principal torneio de clubes do continente, quatro com Filipe Luís presente (três delas como jogador).

"Estou muito orgulhoso dos meus jogadores", disse o treinador de 40 anos na entrevista coletiva após a classificação sobre o time argentino.

"Foi uma vitória de um time com alma, de um time competitivo, aguerrido, e que sabe jogar, ante todas as circunstâncias, contra qualquer adversário", comemorou o comandante rubro-negro.

O empate em 0 a 0 fora de casa selou a vaga do Flamengo na final da Libertadores, depois da vitória por 1 a 0 no jogo de ida, no Maracanã, uma semana antes.

O adversário na decisão será definido nesta quinta-feira (30), no confronto entre Palmeiras e LDU, em São Paulo. Na ida, jogando na altitude de Quito, o time equatoriano venceu por 3 a 0.

- "Multicampeões" -

Filipe Luís assumiu o Flamengo em setembro do ano passado, no lugar de Tite, apenas nove meses depois de pendurar as chuteiras com a camisa do clube.

Sob seu comando, além de voltar à final da Libertadores, o Rubro-Negro briga pela liderança do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras.

O jovem treinador já conquistou a Copa do Brasil em 2024, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca este ano.

Muitos jogadores do atual elenco do Flamengo foram companheiros de Filipe Luís em campo.

O uruguaio Giorgian de Arrascaeta e o atacante Bruno Henrique, assim como Filipe, estão indo para sua quarta final de Libertadores pelo clube.

"Um time que sabe o que quer e com jogadores que são multicampeões. São os jogadores mais ambiciosos. E meu grupo está cheio. Está recheado de jogadores multicampeões", disse o treinador após à batalha contra o Racing em Avellaneda.

"Eu sozinho não fiz nada. Mas fiz parte desse processo", acrescentou Filipe, discípulo declarado do português Jorge Jesus, que o dirigiu no Flamengo, e do argentino Diego Simeone, que foi seu comandante no Atlético de Madrid.

Um dos líderes do elenco, Bruno Henrique elogiou a capacidade do Flamengo de superar as dificuldades contra o Racing, com o goleiro Rossi como herói da noite.

"Jogamos quando tínhamos que jogar, defendemos quando tínhamos que defender. Flamengo é isso, raça, amor e paixão", declarou o atacante de 34 anos.

- Pedro volta para a final? -

O Flamengo venceu três das quatro finais de Libertadores que disputou.

Bateu o Cobreloa do Chile em 1981, o River Plate em 2019 e o Athletico-PR em 2022. Por outro lado, foi derrotado pelo Palmeiras em 2021.

Agora, o objetivo é se tornar o primeiro clube brasileiro a conquistar quatro vezes a competição.

Os times do Brasil vêm dominando a história recente da Libertadores, com títulos consecutivos nas últimas seis edições.

Independentemente do adversário na decisão, Filipe Luís já tem uma séria preocupação com a lesão do atacante Pedro.

Uma fratura no antebraço direito tirou o camisa 9 do jogo de volta da semifinal e ele ainda é dúvida para a final.

Além disso, uma de seus substitutos, o equatoriano Gonzalo Plata, terá que cumprir suspensão no jogo por ter sido expulso contra o Racing.

"Tem muito caminho até lá, mas vamos desfrutar muito desse momento", disse Filipe Luís.

De qualquer forma, não há muito espaço para comemorações. No próximo sábado, o Flamengo enfrentará o lanterna Sport pelo Brasileirão.

Faltando nove jogos para o fim do campeonato, o time carioca está apenas um ponto atrás do Palmeiras, atual líder.

erc/app/raa/cb/am