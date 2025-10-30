Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Nobel da Paz sul-africano Luthuli foi vítima em 1967 de homicídio, não de acidente

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/10/2025 14:01

compartilhe

SIGA

O ex-líder do partido de libertação sul-africano CNA e prêmio Nobel da Paz em 1960, Albert Luthuli, morreu em 1967 devido a uma agressão cometida por policiais do regime do Apartheid, concluiu um tribunal nesta quinta-feira (30), refutando a versão oficial da época de que se tratava de um acidente ferroviário.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Albert Luthuli morreu em 21 de julho de 1967, oficialmente atingido por um trem enquanto caminhava ao longo de uma linha férrea, tese que seus familiares e apoiadores contestavam.

Um tribunal de Pietermaritzburg (leste) concluiu que a morte do líder do Congresso Nacional Africano era atribuível a "uma agressão por membros do braço especial de segurança da polícia sul-africana (...) agindo de acordo e com um objetivo comum com funcionários da companhia ferroviária sul-africana", segundo o julgamento entregue nesta quinta-feira.

A investigação sobre as causas de sua morte foi reaberta em abril, em um contexto de reexame dos desaparecimentos e violências políticas cometidas durante o regime segregacionista que terminou no início dos anos 1990.

Albert Luthuli liderou o CNA de 1952 até sua morte, um período em que o regime do Apartheid proibiu o movimento em 1960.

Na cerimônia de aceitação de seu prêmio Nobel em 1961, em Oslo, Luthuli havia feito uma fervorosa reivindicação pela não violência.

O CNA saudou nesta quinta-feira "um julgamento histórico" que "corrige uma antiga distorção da história" ao reconhecer que Luthuli foi "vítima de um assassinato aprovado pelo Estado".

O neto do prêmio Nobel, Sandile Luthuli, indicou que a família estava "cheia de alegria" pelo julgamento, em entrevista à televisão local EWN.

jcb-fal/cpy/eg/mb/dd/aa

Tópicos relacionados:

africa-do-sul apartheid nobel politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay