Israel recebe corpos de dois reféns através da Cruz Vermelha em Gaza

Israel afirmou, nesta quinta-feira (30), que suas forças na Faixa de Gaza receberam da Cruz Vermelha os corpos de dois reféns, devolvidos pelo Hamas como parte do acordo de cessar-fogo patrocinado pelos Estados Unidos.

Os corpos dos reféns, entregues ao exército israelense e ao serviço de inteligência interna Shin Bet, "serão transferidos para Israel, onde serão recebidos em uma cerimônia militar dirigida pelo Grande Rabino Militar", antes de serem enviados a um laboratório forense para identificação, informou o gabinete do primeiro-ministro em um comunicado.

O braço armado do Hamas restituiu, nesta quinta-feira, os dois corpos à Cruz Vermelha, conforme exige o acordo com Israel para o cessar-fogo em Gaza vigente desde 10 de outubro.

Anteriormente, as Brigadas Ezedin al Qasam haviam anunciado no Telegram a entrega dos corpos "de dois prisioneiros israelenses às 16h00, no horário de Gaza (11h00 no horário de Brasília).

Até agora, os combatentes islamistas devolveram os corpos de 15 dos 28 reféns acordados na trégua, alegando dificuldades para encontrar e retirar os corpos das ruínas do território palestino, devastado após dois anos de guerra.

O grupo islamista recebeu críticas na segunda-feira (27) após entregar restos parciais de um refém previamente recuperado, o que Israel considerou uma violação do cessar-fogo.

O Hamas havia afirmado que se tratava de novos restos, mas os exames forenses determinaram que eram de Ofir Tzarfati, cujo corpo já havia sido devolvido a Israel dois anos atrás, segundo o governo israelense.

Israel lançou uma série de bombardeios contra Gaza, na noite de terça-feira (28), após um ataque que matou um soldado israelense no sul do território palestino.

O movimento islamista anunciou posteriormente que adiaria a entrega de um corpo prevista para este mesmo dia devido às "violações" da trégua por parte de Israel.

A Defesa Civil de Gaza, uma agência de resgate que opera sob autoridade do Hamas, afirmou que os ataques mataram mais de 100 pessoas, incluindo dezenas de crianças, sendo esta a noite mais mortal desde que o cessar-fogo entrou em vigor.

Na quarta-feira (29) pela manhã, Israel anunciou a retomada da trégua em Gaza.

O Hamas afirmou que seus combatentes não estavam vinculados ao incidente no qual morreu o soldado e reiterou seu compromisso com o cessar-fogo apoiado por Washington.

O Hamas e suas milícias aliadas fizeram 251 pessoas como reféns durante seu ataque sem precedentes contra o sul de Israel de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra no enclave palestino.

Este ataque deixou 1.221 mortos em Israel, em sua maioria civis, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais.

Enquanto isto, a ofensiva israelense causou 68.531 mortes em Gaza, em sua maioria civis, segundo números do Ministério da Saúde local, considerados confiáveis pela ONU.

