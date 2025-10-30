Shelton avança às quartas do Masters 1000 de Paris e se garante no ATP Finals
O tenista americano Ben Shelton, número 7 do mundo, garantiu a sexta vaga no ATP Finals ao se classificar para as quartas de final do Masters 1000 de Paris nesta quinta-feira (30).
Contra o russo Andrey Rublev (N.17), Shelton venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (8/6) e 6-3, em uma hora e 35 minutos.
O americano de 23 anos se classifica pela primeira vez na carreira ao ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada e que será disputado em Turim de 9 a 16 de novembro.
Por sua vez, o australiano Alex De Minaur (N.6), que já disputou o Finals em 2024, pode garantir vaga na edição deste ano se vencer o russo Karen Khachanov (N.14), algoz do brasileiro João Fonseca em Paris, nas oitavas de final.
Já canadense Felix Auger-Aliassime (N.10) avançou às quartas na capital francesa ao bater alemão Daniel Altmaier (N.50) em três sets.
Auger-Aliassime também está na corrida para se classificar ao ATP Finals. Para isso, precisa chegar à final do Masters 1000 de Paris para superar o italiano Lorenzo Musetti (N.8) e ficar com a última vaga no torneio de Turim.
O próximo adversário do canadense de 25 anos será o monegasco Valentin Vacherot (N.39), que nesta quinta-feira derrotou o britânico Cameron Norrie (N.31), responsável pela eliminação do número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, na primeira rodada em Paris.
Ainda pelas oitavas de final, o italiano Jannik Sinner (N.2) enfrentará o argentino Francisco Cerúndolo (N.21), enquanto o alemão Alexander Zverev (N.3) fecha a rodada contra o espanhol Alejandro Davidovich (N.15).
-- Masters 1000 de Paris:
- Simples masculino - Oitavos de final:
Valentin Vacherot (MON) x Cameron Norrie (GBR) 7-6 (7/4), 6-4
Felix Auger-Aliassime (CAN) x Daniel Altmaier (ALE) 3-6, 6-3, 6-2
Ben Shelton (EUA) x Andrey Rublev (RUS) 7-6 (8/6), 6-3
