Internacional

Conselho de Segurança condena tomada de cidade sudanesa por paramilitares

30/10/2025 13:14

O Conselho de Segurança da ONU condenou, nesta quinta-feira (30), o "ataque" à cidade sudanesa de Al-Fashir por forças paramilitares.

Al-Fashir, localizada na região de Darfur, é palco de atrocidades cometidas por paramilitares. A Cruz Vermelha estimou em mais de 2.000 os civis mortos durante a tomada da cidade por este grupo, que reconheceu, através de seu líder Mohamed Daglo, "uma catástrofe".

"Os membros do Conselho de Segurança condenaram o ataque das Forças de Apoio Rápido (FAR) contra Al-Fashir e seu impacto devastador sobre a população civil", afirmou o Conselho em comunicado.

A tomada de Al-Fashir ocorreu após 18 meses de cerco das FAR e marca um ponto de inflexão na guerra civil iniciada em abril de 2023.

