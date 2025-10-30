Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Nissan prevê prejuízo operacional bilionário por tarifas e problemas de abastecimento

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/10/2025 12:39

compartilhe

SIGA

A fabricante japonesa Nissan anunciou, nesta quinta-feira (30), que prevê um prejuízo operacional de 275 bilhões de ienes (o equivalente a R$ 9,6 bilhões) em seu exercício fiscal 2025-2026, ao antecipar que as dificuldades de abastecimento se somarão às tarifas e aos efeitos da taxa de câmbio nos próximos meses.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A empresa também assinalou que suas perdas operacionais no primeiro semestre (de abril a setembro) serão menores que o previsto, de 30 bilhões de ienes (R$ 1 bilhão), um sexto do montante previsto a princípio.

"Embora os resultados do primeiro semestre reflitam receitas temporárias e os efeitos dos nossos esforços na redução de custos, prevemos que o ambiente competitivo permanecerá difícil na segunda metade do ano", declarou Jérémie Papin, diretor financeiro da Nissan, citado em um comunicado.

Além do impacto negativo persistente das tarifas e das taxas de câmbio, a Nissan também menciona riscos nas cadeias de abastecimento e na sazonalidade da atividade para justificar esta advertência sobre os resultados.

A Nissan, da qual o grupo francês Renault possui 35%, publicará seus resultados do primeiro semestre em 6 de novembro.

myr/jbo/rl/mab/mb/mvv/aa

Tópicos relacionados:

automovel empresas resultados

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay