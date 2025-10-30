Nissan prevê prejuízo operacional bilionário por tarifas e problemas de abastecimento

A fabricante japonesa Nissan anunciou, nesta quinta-feira (30), que prevê um prejuízo operacional de 275 bilhões de ienes (o equivalente a R$ 9,6 bilhões) em seu exercício fiscal 2025-2026, ao antecipar que as dificuldades de abastecimento se somarão às tarifas e aos efeitos da taxa de câmbio nos próximos meses.

A empresa também assinalou que suas perdas operacionais no primeiro semestre (de abril a setembro) serão menores que o previsto, de 30 bilhões de ienes (R$ 1 bilhão), um sexto do montante previsto a princípio.

"Embora os resultados do primeiro semestre reflitam receitas temporárias e os efeitos dos nossos esforços na redução de custos, prevemos que o ambiente competitivo permanecerá difícil na segunda metade do ano", declarou Jérémie Papin, diretor financeiro da Nissan, citado em um comunicado.

Além do impacto negativo persistente das tarifas e das taxas de câmbio, a Nissan também menciona riscos nas cadeias de abastecimento e na sazonalidade da atividade para justificar esta advertência sobre os resultados.

A Nissan, da qual o grupo francês Renault possui 35%, publicará seus resultados do primeiro semestre em 6 de novembro.

