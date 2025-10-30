Meta cai mais de 11% em abertura de Wall Street por maus resultados trimestrais
As ações da Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram e WhatsApp, caíram mais de 11% nesta quinta-feira (30) em suas primeiras negociações na Bolsa de Nova York, um dia após anunciar uma queda acentuada nos lucros do terceiro trimestre do ano.
A queda nas ações da Meta representa uma perda de mais de 200 bilhões de dólares (R$ 1,6 trilhão, na cotação atual) em capitalização de mercado.
A incerteza sobre as empresas de tecnologia afetou a abertura do restante do mercado nova-iorquino, apesar do otimismo em relação a um acordo comercial entre Washington e Pequim.
Nas primeiras operações, Dow Jones recuava 0,45%, o índice Nasdaq caía 0,69% e o índice amplo S&P 500 perdia 0,51%.
