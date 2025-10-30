Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Meta cai mais de 11% em abertura de Wall Street por maus resultados trimestrais

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/10/2025 11:53

compartilhe

SIGA

As ações da Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram e WhatsApp, caíram mais de 11% nesta quinta-feira (30) em suas primeiras negociações na Bolsa de Nova York, um dia após anunciar uma queda acentuada nos lucros do terceiro trimestre do ano. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A queda nas ações da Meta representa uma perda de mais de 200 bilhões de dólares (R$ 1,6 trilhão, na cotação atual) em capitalização de mercado. 

A incerteza sobre as empresas de tecnologia afetou a abertura do restante do mercado nova-iorquino, apesar do otimismo em relação a um acordo comercial entre Washington e Pequim.

Nas primeiras operações, Dow Jones recuava 0,45%, o índice Nasdaq caía 0,69% e o índice amplo S&P 500 perdia 0,51%.

ni/dga/mar/yr/mvv

Tópicos relacionados:

bolsa eua mercado newyork

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay