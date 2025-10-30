Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Lisboa e Madri estarão unidas por trem de alta velocidade antes de 2030

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/10/2025 11:53

compartilhe

SIGA

Uma linha ferroviária direta entre Lisboa e Madri está prevista para antes de 2030, segundo um acordo alcançado entre os governos de ambos os países e a Comissão Europeia, anunciou nesta quinta-feira (30) o Ministério das Infraestruturas de Portugal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O projeto prevê um trajeto de trem de cinco horas antes de 2030, que será reduzido para cerca de três horas antes de 2034 graças à alta velocidade, detalhou o comunicado do governo português.

"Este projeto é mais do que uma simples conexão ferroviária, representa um passo em direção ao futuro da mobilidade sustentável e da coesão europeia", destacou o ministro português das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz.

Atualmente, não existem trens diretos entre as duas capitais.

As duas cidades ibéricas estão conectadas por cerca de quarenta voos diários, com uma duração média de uma hora.

O projeto faz parte de uma estratégia para oferecer uma alternativa mais competitiva para os viajantes e uma opção mais ecológica, alinhada com os objetivos climáticos europeus, lembrou o Ministério.

Ambos os países também se comprometeram a estudar, antes de 2027, os custos e benefícios de uma possível adaptação da bitola ibérica ao padrão europeu.

As ferrovias de Espanha e Portugal têm atualmente uma bitola diferente do padrão europeu, exceto nas linhas de alta velocidade espanholas.

lf/LyS/mab/mb/dd/aa

Tópicos relacionados:

espanha governo portugal transporte ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay