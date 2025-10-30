Assine
Destróier dos EUA deixa Trinidad e Tobago após quatro dias em frente ao litoral da Venezuela (AFP)

AF
AFP
30/10/2025 11:41

Um navio destróier dos Estados Unidos deixou Trinidad e Tobago nesta quinta-feira (30), a pouco mais de 10 quilômetros do litoral da Venezuela, em meio à mobilização militar de Washington para sua operação antidrogas no Caribe, constataram jornalistas da AFP.

A presença do navio USS Gravely agravou a tensão com Caracas, que o considerou uma "provocação" para gerar uma "guerra".

Os Estados Unidos realizaram 15 ataques a embarcações no Caribe e no Pacífico como parte de suas operações antidrogas, com um balanço de pelo menos 62 mortes, sem apresentar provas sobre o vínculo dessas pessoas com o narcotráfico.

eua trinidad-e-tobago venezuela

