Cinco novos detidos na França pelo roubo no Louvre

A polícia francesa prendeu, na noite de quarta-feira (29), cinco novos suspeitos relacionados ao roubo no Museu do Louvre, incluindo um que pode ter feito parte do grupo que invadiu o local, disse a promotora de Paris, Laure Beccuau, nesta quinta-feira (30).

"Um deles era de fato um alvo dos investigadores; nós o tínhamos em nossa mira", disse a promotora à rádio RTL, acrescentando que as joias roubadas, avaliadas em cerca de 88 milhões de euros (cerca de 550 milhões de reais), ainda não foram recuperadas.

Na noite de quarta-feira, a Justiça indiciou e prendeu outros dois homens, de 34 e 39 anos, que haviam sido detidos no sábado pelo roubo ocorrido em 19 de outubro.

Acredita-se que ambos faziam parte do grupo que entrou no famoso museu parisiense por uma janela e "admitiram parcialmente os fatos", disse Beccuau.

Em relação aos últimos cinco indivíduos detidos, ela explicou que foram encontrados "vestígios de DNA" que vinculam um deles ao roubo e sugeriu que o indivíduo poderia ser um dos quatro assaltantes.

"Quanto aos outros detidos, são pessoas que poderão eventualmente nos fornecer informações sobre como os fatos se desenrolaram", acrescentou a oficial, recusando-se a dar detalhes sobre seus perfis.

Essas cinco prisões mais recentes ocorreram em diferentes partes de Paris e seus arredores.

- "Determinada" a encontrar as joias -

Segundo a promotora, essas novas prisões "não têm relação alguma com as declarações" dos dois indiciados e foram possíveis graças a "provas dos autos do processo", como gravações de câmeras de vigilância e a análise de comunicações telefônicas.

As "batidas realizadas durante a tarde e a noite não nos permitiram encontrar os bens roubados", enfatizou a promotora.

Contudo, ela indicou que seu papel não é "se preocupar" com o destino das joias, mas sim "estar determinada" a recuperá-las.

"A cooperação na investigação será levada em consideração na sentença", ressaltou Beccuau, que no dia anterior havia instado à "devolução" dos bens roubados, lembrando a todos que quem os comprasse seria "culpado de receptação".

Segundo a promotora, o Escritório Central de Combate ao Tráfico de Bens Culturais (OCBC) está investigando "diversos mercados paralelos" onde as joias roubadas poderiam ser vendidas.

- "Declarações minimalistas" -

Os dois indiciados — um preso no Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, quando tentava viajar para a Argélia, e o outro em um subúrbio ao norte parisiense — "recusaram-se a depor" perante o juiz de instrução na noite de quarta-feira.

A autoridade explicou que os dois homens já haviam prestado depoimentos que tanto os investigadores quanto os promotores "consideraram minimalistas em comparação com o que o processo parece demonstrar".

"Se analisarmos seus antecedentes criminais, não podemos considerá-los como figuras de destaque no crime organizado", acrescentou, instando as pessoas a abandonarem a imagem do crime organizado como uma "máfia".

Ela explicou que o crime organizado também pode ser alimentado por "pessoas recrutadas nas redes sociais, sem antecedentes criminais", e capazes de cometer crimes graves por "quantias que nos deixam perplexos" — ou seja, quantias modestas.

O grupo de quatro homens roubou oito joias da coroa francesa em questão de minutos.

Os ladrões invadiram o museu parisiense na manhã de 19 de outubro usando um elevador de carga instalado na rua. Eles arrombaram as vitrines das joias com uma serra circular e fugiram em duas motocicletas conduzidas por seus cúmplices.

Entre as peças roubadas estavam uma tiara de pérolas que pertenceu à imperatriz Eugênia e um conjunto de colar e brincos de safira que pertenceu à rainha Maria Amélia.

Durante a fuga, eles deixaram cair uma coroa que pertenceu à imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, que foi danificada. Sua restauração será "delicada", alertou Beccuau na quarta-feira.

