Economia da zona do euro cresce 0,2% no 3º trimestre, resultado melhor que o esperado

30/10/2025 08:20

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,2% no terceiro trimestre na comparação com os três meses anteriores, resultado melhor que o esperado, graças em parte aos bons dados da França, anunciou nesta quinta-feira (30) a agência Eurostat.

O consenso dos analistas entrevistados pela FactSet e Bloomberg era de um crescimento de apenas 0,1%.

Em termos anuais, o PIB cresceu 1,3% nos 20 países da Eurozona e 1,5% em toda a União Europeia, segundo a agência de estatísticas da UE.

O crescimento trimestral mais forte da UE foi registrado na Suécia (+1,1%), que não faz parte da zona do euro.

Dentro do bloco da moeda única, a França surpreendeu positivamente com um avanço de 0,5%, apesar da instabilidade política no país.

Entre as grandes economias da moeda comum, a Espanha teve o melhor desempenho (0,6%), enquanto Alemanha, maior economia do bloco, e Itália registraram crescimento nulo. 

Portugal também exibiu força, com um crescimento de 0,8% no terceiro trimestre. 

A primeira estimativa do crescimento na zona do euro foi divulgada poucas horas antes de uma reunião de ministros do Banco Central Europeu (BCE) na Itália, que, segundo analistas, devem manter as taxas de juros inalteradas.

